В Steam вышла демо-версия российской игры PIONER

Разработчики российской игры PIONER из студии GFA Games представили пробную версию проекта в рамках фестиваля «Играм быть». Демо можно бесплатно скачать в Steam.

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Тестирование MMO-шутера продлится с 9 по 16 июня. Разработчики планируют следить за обратной связью, после чего продолжат готовить PIONER к релизу — он должен состояться до конца 2025 года.

PIONER — шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого развернётся на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре будут полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделенный на несколько регионов: в одних появится контент для соло-прохождения, в других — для кооператива.