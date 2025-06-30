Официальные шейдеры в Minecraft: что мы знаем об обновлении Vibrant Visuals

Minecraft скоро должна получить крупное обновление Vibrant Visuals, которое полностью переработает визуальную составляющую игры, внедрив, по сути, официальный вариант шейдеров. Портал PC Gamer рассказал, что известно об обновлении на данный момент.

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Дата релиза Vibrant Visuals

Пока что у обновления Vibrant Visuals нет даты релиза, но известно, что оно выйдет летом для Minecraft: Bedrock Edition. У разработчиков есть планы по переносу обновления и на Java Edition, но без каких-то сроков.

Что войдет в обновление

Как можно догадаться по названию, Vibrant Visuals привнесет в Minecraft полное обновление визуального стиля. Легендарная «блочная» графика игры останется без изменений, но разработчики хотят приукрасить ее с помощью реалистичных теней, направленного освещения, объемного тумана и отражений. На бумаге, возможно, это звучит не слишком впечатляюще, но, судя по скриншотам в официальном блоге игры, после обновления графика не будет проигрывать фанатским шейдерам.

При этом окружение — не единственный элемент, который подвергнется редизайну. Монстры и определенные предметы тоже получат новый облик. Например, глаза пауков начнут светиться в темноте, чтобы они выглядели более зловещими, а факелы — реалистично отблескивать, чтобы освещать игроку путь.

Vibrant Visuals не затронет геймплейные механики. Не нужно бояться, что пшеница не будет расти, т.к. на нее не попадают прямые солнечные пути, а монстры не смогут спрятаться от солнца в тени. Обновление исключительно косметическое и никак не повлияет на ключевые механики Minecraft.