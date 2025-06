Den of Wolves, Mewgenics и Муми-тролли: что показали на PC Gaming Show

Помимо церемонии открытия Summer Game Fest и презентации Xbox Showcase на выходных прошла еще одна примечательная трансляция PC Gaming Show, на которой внимание уделили менее амбициозным, но не менее интересным играм. В этом тексте — главные анонсы, трейлеры и новости с презентации.

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition

Очередной слух подтвержден: Aspyr Media действительно собирается переиздать Neverwinter Nights 2. Улучшенное издание культовой CRPG получит поддержку современных систем, а в комплект также войдут три сюжетных дополнения для игры: Mask of the Betrayer, Storm of Zehir и Mysteries of Westgate. Проект будет доступен уже 15 июня.

Moomintroll: Winter's Warmth

Студия Hyper Games возвращается с новым уютным приключением по мотивам творчества Туве Янссон. В Moomintroll: Winer’s Warmth маленький Муми-тролль проснулся от зимней спячки раньше обычного, и очутился в заснеженном лесу. Игрокам предстоит отправиться в путешествие, чтобы найти новых друзей и помочь лесным жителям перезимовать. Игра выйдет в 2026 году.

Den of Wolves

10 Chambers, студия бывших разработчиков серии Payday и авторов GTFO, поделилась новыми подробностями о Den of Wolves — научно-фантастическом кооперативном шутере о грабителях. На презентации показали интервью с разработчиками: они рассказали о городе, где разворачиваются события игры, и «погружениях» — вылазках в виртуальные миры внутри подсознания людей, которые могут случиться на любом ограблении. Даты релиза у проекта по-прежнему нет.

Modulus

Потенциальный хит для любителей симуляторов логистики и заводов. Modulus посвящена строительству огромной фабрики по сборке блоков, из которых потом выстраиваются здания. Нюанс в том, каждый блок — трехмерная сущность, поэтому производить ресурсы здесь будет не так просто, как во многих других играх жанра. Проект выйдет в ранний доступ в конце 2025 года.

Pathfinder: Abomination Vaults

А на этот проект стоит взглянуть фанатам Pathfinder и Gauntlet. Abomination Vaults — кооперативный боевик на четверых игроков во вселенной Pathfinder, где игрокам предстоит покорить огромное подземелье, чтобы одолеть злую колдунью. Авторы обещают четырех непохожих по стилю игры персонажей, командную работу и синергию умений.

Barotrauma — Home & Harbor

Хаотичный симулятор подлодки Barotrauma получит дополнение. Home & Harbor расширит систему фракций игры и наполнит холодные океаны Европы NPC, с которыми можно будет торговать или враждовать. Помимо этого, капитаны субмарин смогут создавать собственные подводные аванпосты и изучать новые технологии. Дополнение выйдет в 2026 году.

Mandrake

Failbetter Games, известная по Sunless Sea и Sunless Skies, внезапно решила сменить амплуа. Mandrake — игра про потомка древнего рода садовников в мире, вдохновленном британской историей и фольклором. По описанию проект звучит как типичный симулятор жизни, но визитной карточкой студии всегда была литературная работа: авторы обещают ансамбль отлично проработанных персонажей.

Garbage Country

Новый проект от создателя пост-апокалиптической дзен-головоломки Cloud Gardens. В Garbage Country одинокому пилигриму предстоит путешествовать по руинам цивилизации на внедорожнике, отбиваться от враждебных ботов и постепенно модифицировать свой автомобиль с помощью собранного по пути мусора.

Mewgenics

Эдмунд МакМиллен наконец огласил дату релиза Mewgenics — тактической пошаговой RPG о безумных, хаотичных, отвратительно милых кошках. Долгострой создателя Super Meat Boy и The Binding of Isaac выйдет 10 февраля 2026 года.