Демоверсия футсима UFL вышла на ПК в Steam

Студия Strikerz выпустила демоверсию футбольного симулятора UFL на ПК. В проект можно сыграть в Steam, игра стала доступной ещё до старта фестиваля «Играм быть».

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Видео доступно на YouTube-канале UFL. Права на видео принадлежат Strikerz.

Пользователи могут оценить демоверсию с 9 по 16 июня — геймерам доступны полноценные сетевые матчи с другими игроками. После проведения пяти встреч участникам фестиваля подарят специальный внутриигровой значок — он будет доступен уже после полноценного релиза UFL на ПК. Даты релиза у проекта пока нет.

UFL — футбольный симулятор, который разрабатывает студия Strikerz с сотрудниками из стран СНГ. Одним из инвесторов игры выступил Криштиану Роналду, который вложил в футсим около $ 40 млн. Это сетевая игра, в которой геймеры могут собрать свой состав мечты в аналоге режима Ultimate Team из EA Sports FC. Проект вышел в конце 2024 года на PS5 и Xbox Series.