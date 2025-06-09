Приквел A Plague Tale, ремейк Persona 4 и боевик от авторов Pokemon: что показали на презентации Xbox Showcase 2025

В рамках недели Summer Game Fest игровое подразделение Microsoft провело собственную презентацию Xbox Showcase 2025. Хотя наиболее крупные премьеры состоялись на церемонии открытия, трансляция Xbox тоже преподнесла кое-какие сюрпризы. В этом тексте — о главных анонсах и новостях презентации.

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High on Life 2

Комедийный шутер High on Life получит продолжение! В High on Life 2 разработчики обещают еще больше странного оружия, еще больше причудливых инопланетян, озвученных популярными комиками, и возможность отстреливаться от противников, выделывая трюки на скейтборде. Игра выйдет зимой 2025-го.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Resonance — приквел серии A Plague Tale, события которого разворачиваются за 15 лет до событий оригинальной игры. Игрокам предстоит примерить на себя роль разбойницы Софии, которая отправляется на таинственный остров Минотавра, чтобы разгадать тайну своего прошлого. Мир Resonance очевидно вдохновлен Древней Грецией, а София, в отличие от протагонистов первых двух игр, вполне может постоять за себя в ближнем бою. Релиз проекта намечен на 2026 год.

ROG Xbox Ally

Microsoft наконец подтвердила давно ходившие слухи: да, Xbox действительно получит портативную консоль, разработанную совместно с Asus. ROG Xbox Ally и Xbox Ally X будут нативно поддерживать любую игру в Game Pass. Ally X получит 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища, а обычная версия — 16 ГБ и 512 ГБ соответственно.

Hollow Knight: Silksong

Нет, на презентацию Xbox не привезли новый трейлер Silksong. Но издатель подтвердил, на камеру, в прямом эфире, что проект выйдет в 2025 году.

The Blood of Dawnwalker

Новый проект от бывших разработчиков «Ведьмака» получил геймплейный трейлер, где главный герой сражается с противниками как при помощи фехтования, так и с помощью своих вампирских способностей. The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году.

Super Meat Boy 3D

Неожиданно, де-факто талисман инди-геймдева нулевых возвращается! Мясной пацан будет главным героем теперь уже трехмерного платформера. Если верить странице в магазине Steam, Super Meat Boy 3D сохранит фишки, благодаря которым оригинальная Super Meat Boy стала культовой. А именно, запредельно высокую сложность, мультяшное насилие и, конечно же, задорный саундтрек. Релиз игры состоится в 2026 году.

Ninja Gaiden 4

На презентацию также вновь заглянула Ninja Gaiden 4. Напомним, проект разрабатывают оригинальные создатели серии из студии Team Ninja при поддержке PlatinumGames — мастера в жанре динамичных боевиков. Помимо этого, издатель назвал дату релиза: игра выйдет уже 21 октября и сразу попадет в библиотеку Game Pass.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants

Приключение об Индиане Джонсе получит сюжетное дополнение. В The Order of Giants Инди отправится глубоко в катакомбы под Римом, чтобы раскрыть секрет Ордена гигантов — древней организации, сыгравшей важную роль в событиях оригинальной игры. Начать новое путешествие можно будет уже 4 сентября.

Beast of Reincarnation

Новый проект GameFreak — внезапно, студии, работающей над серией Pokemon для Nintendo. Beat of Reincarnation будет пост-апокалиптическим боевиком со сложными сражениями, где героине и ее спутнику-псу предстоит биться с огромными монстрами, чтобы спасти человечество от вымирания. Релиз намечен на 2026 год.

Grounded 2

Obsidian Entertainment не сбавляет обороты: помимо The Outer Worlds 2 студия работает над продолжением выживалки Grounded. Игрокам вновь предстоит исследовать большой-маленький мир на заднем дворе, но разработчики обещают, что в Grounded 2 появится немало новых секретов. Кроме того, игроки наконец смогут разводить собственных насекомых и членистоногих в качестве ездовых животных. Проект выйдет в ранний доступ 29 июля.

Aphelion

Aphelion — научно-фантастическое приключение от студии DON’T NOD (Life is Strange), созданное при поддержке Европейского космического агентства. Главной героине, космонавтке Ариан Монклер, предстоит отыскать своего напарника на морозной планете Персефона, полной опасностей и тайн. Проект выйдет в 2026 году.

Mudang: Two Hearts

Mudang: Two Hearts — стелс-триллер по мотивам одноименного вебтуна, разрабатываемый корейской EVR Studio. В центре сюжета — солдат Северной Кореи и кей-поп айдол из Южной, которым предстоит раскрыть тайну теракта, подорвавшего объединение двух стран. Помимо этого, в сюжете как-то замешан зомби-вирус, а часть главных ролей сыграют известные корейские актеры. Mudang должна выйти в 2026 году.

At Fate’s End

Авторы Spiritfarer и 33 Immortals представили свою следующую игру — приключенческий боевик At Fate’s End, где, по словам разработчиков, игрокам предстоит сражаться «с теми, кого они любят». Чтобы примирить свою семью, юной наследнице клана необходимо не только решать головоломки и орудовать мечом, но и прибегать к психологическим уловкам прямо в дуэлях с братьями и сестрами. Игра выйдет в 2026 году.

Persona 4 Revival

На презентации также подтвердился еще один слух — ремейк Persona 4 действительно существует. Пока без даты релиза, но в дебютном тизере Atlus показала первые кадры обновленных улиц Инабы и главного героя, а также знакомый саундтрек из оригинальной игры.

Keeper

Double Fine Productions Тима Шафера представила Keeper — необычное приключение в открытом мире, где протагонистом будет… Оживший маяк, пробудившийся благодаря растениям. Он и его товарищ, морская птица, отправятся в путешествие к центру остров и встретят по пути не менее странных персонажей. Проект выйдет уже 17 октября.

Call of Duty: Black Ops 7

Последним анонсом презентации стала новая Call of Duty. Подробностей о сюжете пока нет, но игра вновь откажется от исторического сеттинга в пользу чего-то более научно-фантастического. А о геймплее известно, что сюжетная кампания будет полностью кооперативной. Авторы собираются поделиться деталями об игре позже этим летом.