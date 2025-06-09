Gigabyte представила ПК с RTX 5090 и 768 ГБ оперативной памяти

Gigabyte совместно с командой AORUS выпустила мощнейший ПК AI TOP 500 TRX50. Он предназначен для тех, кто работает с искусственным интеллектом, тяжёлыми задачами. Но стоит ожидать, что такой ПК будет стоить очень дорого. Прямо очень.

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Внутри — процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX с 24 ядрами и поддержкой восьми каналов памяти. Также возможна версия с ещё более мощным чипом 7975WX. Главная «звезда» — видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 32 ГБ памяти, одна из самых мощных на рынке.

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Особенность системы — 768 ГБ оперативной памяти DDR5. Это позволяет запускать крупные ИИ-модели не только на видеокарте, но и в памяти самого ПК. Также установлены два быстрых SSD: один — на 2 ТБ для обычной работы, второй — 320 ГБ для интенсивных ИИ-задач.

© Gigabyte

© Gigabyte

Система имеет современное охлаждение, мощный блок питания (1600 Вт), Wi-Fi 7 и Thunderbolt 5. Цена пока не названа.