«Невзламываемую» Nintendo Switch 2 начали хакать в день релиза

Nintendo только выпустила новую консоль Switch 2, но хакеры уже нашли способ использовать уязвимость в системе. Пользователь с ником @retr0.id продемонстрировал простой графический трюк с помощью так называемого эксплойта на уровне пользователя. Это не даёт доступа к внутренним функциям консоли и не позволяет запускать пиратские игры, но показывает, что система не защищена на 100%.

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Эксплойт использует метод под названием ROP (Return-Oriented Programming). Он работает внутри самой операционной системы, не затрагивая её ядро. Это значит, что пока речь не идёт о полном взломе или установке сторонних программ, но такой подход — первый шаг к более серьёзному вмешательству.

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Подобные находки могут в будущем привести к запуску homebrew-ПО, изменению частоты процессора и другим неофициальным возможностям — как это было с первой версией Switch. Сейчас этот эксплойт не несёт реальной угрозы.