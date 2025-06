Stellar Blade, Silent Hill 2 и еще 63 игры получили поддержку FSR 4 от AMD

Компания AMD обновила список игр с поддержкой технологии масштабирования FSR 4.0.

© Ferra.ru

В него вошло 65 тайтлов, включая ожидаемые хиты вроде Stellar Blade, Silent Hill 2, Assassin’s Creed Shadows, God of War: Ragnarök, DragonKin: The Banished, F1 25 и Call of Duty: Black Ops 6.

Почти половина из них — 28 проектов — требуют установки предварительного (preview) драйвера, остальные работают с официальной стабильной версией Adrenalin 25.6.1.

FSR 4.0, в отличие от FSR 3, не требует прямой интеграции в движок игры. Главное условие — наличие поддержки FSR 3.1. Однако эффективность работы всё же зависит от конкретного драйвера и системы.

Поэтому AMD выпустила две версии: стабильную и preview с расширенным списком поддерживаемых игр.

Важно: технология работает только на графических картах серии RX 90XX — включая RX 9070 XT, RX 9070, RX 9060 XT и RX 9070 GRE. Видеокарты предыдущих поколений и APU на RDNA 3.5 поддержку не получат.