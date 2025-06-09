Игры с Xbox начали появляться в приложении консоли на ПК

В последние дни пользователи заметили, что в приложении Xbox на Windows начали отображаться игры с консолей Xbox. Например, оригинальный Alan Wake для Xbox 360 теперь можно увидеть в разделе «Мои игры на ПК», хотя установить его пока нельзя.

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Видимо, это не ошибка — скорее всего, это часть планов Microsoft по объединению игр для Xbox и ПК в единую библиотеку. Ранее уже сообщалось, что компания работает с Asus над портативной игровой системой под названием Project Kennan. Компания, мол, хочет объединить возможности Windows и Xbox.

Также Microsoft планирует добавить в приложение Xbox отображение игр из Steam и Epic Games Store, чтобы все установленные на ПК игры были в одном месте, пишут СМИ

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Приложение теперь всё чаще называют просто «Xbox PC», а в новых трейлерах, например, Gears of War: Reloaded и MIO: Memories In Orbit, уже используется новый логотип.