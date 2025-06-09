Microsoft и ASUS представили новый Xbox

Компания Microsoft на собственной летней игровой презентации представила новый Xbox.

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Устройство, слухи о котором интенсивно курсировали в Сети последние несколько месяцев, разработано в коллаборации с ASUS.

Новинка будет выпущена в двух модификациях - ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X.

Назвать девайс портативной консолью в привычном понимании уже не получится, так как в качестве операционной системы используется Windows 11.

Младшая модель будет поставляться с процессором AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ, старшая - с AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD.

Обе комплектуются 7-дюймовым экраном 1080p/120 Гц с VRR.

Релиз запланирован на декабрь текущего года, стоимость не раскрывается.

Тренд на портативный гейминг развивается повсеместно. Так, на ЦИПР-2025 производитель электроники Fplus представил прототип российской игровой консоли.