Что они сотворили с Elden Ring: обзор Nightreign

Игра отлично развлекает, но недолго.

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30 мая студия FromSoftware выпустила Elden Ring Nightreign. Фанатам стоило бы светиться от счастья, но новая игра оказалась, мягко скажем, необычной.

Это больше не атмосферное приключение, где герой изучает завораживающие локации и по 20 раз ходит на одного босса. Это сессионный рогалик с кооперативом, где герои спасаются от сужающейся зоны, ищут редкую экипировку и толпой наваливаются на злющих врагов.

Всё в мире Elden Ring и с боссами из прошлых игр Миядзаки. Звучит как удивительный эксперимент, однако весело ли проходить Nightreign?

Elden Ring Nightreign: главное об игре

Название: Elden Ring Nightreign.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: FromSoftware.

Издатель: Bandai Namco.

Дата выхода: 30 мая 2025 года.

Жанр: соулслайк, рогалик.

Перевод: русские субтитры.

Elden Ring Nightreign: как поиграть?

Игра продаётся в России за 2849 рублей (Steam). На консолях можно купить диск примерно за 3000 рублей.

Nightreign — это не Elden Ring, но достоинств хватает

За что полюбили Elden Ring? За неторопливое исследование мира, где на каждом углу секреты и неожиданные квесты. За впечатляющих боссов, которые вынуждают терпеть поражения десятки раз подряд. За удивительные сюрпризы, когда ты открываешь непримечательный сундук и внезапно переносишься в дальний угол локации со злющими врагами.

В Nightreign от этих плюсов мало что осталось. Вы в группе из трёх игроков на манер Fortnite высаживаетесь на локации и очень торопитесь. Зона скоро начнёт сужаться, а у вас так много дел. Нужно хорошо прокачаться, перебив побольше боссов, добыть качественную экипировку, увеличить запас хилок и много чего ещё. Поэтому отряд носится от одной точки интереса к другой, как собака с высунутым языком. Всё же скоро зона приведёт к обязательному боссу, который выступит суровым экзаменатором.

Что будет, если внятно прокачаться не вышло и первый же могучий босс беспощадно вас прикончил? Тогда всё начнётся по новой. Снова высаживаемся на карту, копим «души» для развития и ищем эпический клинок. Прогресс между вылазками толком не переносится, в хаб вы заберёте разве что реликвии со скромными баффами в духе «+1 к физическому урону» и валюту для покупки жестов и этих самых реликвий.

У новой формулы хватает недостатков. К примеру, враги на уровнях меняются, а карта усеяна точками интереса. Жаль, что спустя примерно три часа вы изучите всех мобов и все активности на стартовой локации. Однако самый страшный факт в том, что Nightreign кардинально меняет саму механику похода на боссов. В Elden Ring вы умирали, отряхивались и уже через мгновение снова дрались с эпическим врагом. За условный час вы могли сходить к боссу 20 раз и в итоге выучить его атаки, познать все сюрпризы. Тем временем в Nightreign схватки с финальным боссом локации разделяют полчаса.

Такой подход убивает радость от личного прогресса. Больше не говоришь: «10 минут назад я пропустил эту комбинацию и умер, а теперь ловко от неё увернулся». Разобраться с таймингами в разы сложнее, так что поражения чаще вызывают ярость и обиду. Всё же ради новой попытки придётся долго потеть и надеяться, что очередные полчаса однотипного геймплея не убьют интерес.

Только не подумайте, что Nightreign совсем уж плоха. Нет, в игре достаточно достоинств, они особенно заметны в начале пути. К примеру, собраться в команду с друзьями, подключить голосовой чат и коллективно громить боссов ну очень весело. Здоровенный танк отвлекает врага, ловкая Герцогиня наносит высокий урон, вонзая в спину кинжалы, а лучник Железный Глаз держит дистанцию, осыпает цель стрелами и оживляет раненых. И как же радостно все вопят, когда условный Гладий, главный босс первого уровня, падает замертво. И как сокрушаются, когда жестокий цербер всё же ставит мат. Делить эмоции в играх FromSoftware — нечто особенное.

Да и первые забеги по новым локациям отлично развлекают. Пытаешься понять правила, познаёшь врагов, разбираешься в бесчисленных символах на карте и ищешь идеальный маршрут, чтобы хорошо прокачаться и при этом не умереть.

При этом формулу ещё и квестами разнообразили. Естественно, такими же неочевидными, как и в прочих хитах FromSoftware. Если отыщете на первом уровне старинные часы и принесёте их жрице в хабе, откроете нового героя Герцогиню. Купите для неё раму — и Герцогиня откроет новую локацию с уникальными боссами. Подобного в игре немало.

Проблема в том, что Nightreign всё равно не ощущается большой игрой. Скорее, классической сессионкой, которую можно запустить вечером, провести пару задорных каток и закрыть. Причём в этой сессионке нет крючка, который удержит аудиторию надолго.

Игре не хватает впечатляющего разнообразия билдов, когда восклицаешь: «Ого, выдал Герцогине крутые реликвии и оружие — и она теперь новый человек». Нет поразительного разнообразия боссов. Вы три катки подряд можете бить Стража-голема и Маргита. Да и вообще, почти все враги взяты из Elden Ring и других проектов FromSoftware. Специально для новинки сделали только финальных боссов локаций. Безусловно, приятных, но 90% времени вы будете драться с давно известными мобами.

В итоге рано или поздно Nightreign утомляет и вообще не кажется игрой, в которой можно пропасть на сотни часов, как в базовой Elden Ring. Энтузиазма не добавляет и цена: за простенький souls-рогалик просят лишь чуть меньше денег, чем за грандиозный оригинал. Стоит ли платить 2849 рублей за игру, которая построена на старых ассетах и быстро выдыхается? Скорее нет, чем да.

Elden Ring Nightreign: стоит ли играть?

В Elden Ring Nightreign можно провести пару весёлых вечеров или даже неделю. Но игра построена на формуле «занимайся однотипными активностями, качайся и бей боссов». Такой геймплей быстро выматывает, поэтому перед покупкой подумайте дважды.

Оценка Elden Ring Nightreign — 7 из 10

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Побеждать боссов в кооперативе весело

Разбираться в правилах игры интересно.

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