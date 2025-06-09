Nintendo Switch 2 починить получится только в сервисе

Эксперты iFixit разобрали новую консоль Nintendo Switch 2 и выяснили: её ремонтировать ещё сложнее, чем первую модель. За удобство ремонта Switch 2 получил всего 3 из 10 баллов — хуже, чем у оригинала (4 из 10).

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Основная проблема — почти все важные детали, такие как зарядный порт, память и слот для игровых карт, припаяны к плате. Особенно уязвим зарядный USB-C порт — из-за частого подключения кабеля он быстро износится. Починка потребует сложной пайки.

Аккумулятор тоже сложно заменить: он приклеен очень крепко и снять его без специальных инструментов и спирта практически невозможно. А ведь батареи со временем теряют ёмкость, и рано или поздно её придётся менять, пишут эксперты.

Также детали для самостоятельного ремонта найти почти невозможно — Nintendo не предоставляет запасных частей.