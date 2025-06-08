В обновлении PS5 нашли намек на скорый выход портативной консоли PlayStation

В геймерском сообществе вновь начали активно обсуждать потенциальное возвращение Sony на рынок портативных консолей. Новым поводом стали данные из SDK PlayStation 5 (PS5) и PlayStation 5 Pro (PS5 Pro), в которых обнаружился специальный режим с пониженным энергопотреблением. YouTube-блогер Moore's Law is Dead увидел в этом изменении прямой намек на разработку новой PlayStation Portable в стенах Sony. Об этом сообщает издание GameGPU.

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Обновление SDK, которое уже рассылается разработчикам, включает в себя документацию по третьему профилю производительности, дополняющему стандартный режим и профиль Trinity для PS5 Pro. Этот новый «энергосберегающий» режим значительно изменяет параметры системы: он ограничивает работу CPU до восьми потоков, вдвое сокращает пропускную способность памяти GDDR6, снижает частоты GPU, а также отключает функции PSSR (PlayStation Spectral Resolution) и поддержку VR. Качество 3D-звука также уменьшается (до 75%), а число вычислительных блоков GPU ограничивается 36.

В результате этих изменений энергопотребление системы снижается на 20–30%, при этом сохраняется около 90% функциональности платформы и полная совместимость с существующими играми.

Документация также акцентирует внимание на важности реализации переменной частоты обновления (VRR) в играх, что может указывать на особенности будущей портативной системы отображения. По мнению Moore's Law is Dead, данный профиль производительности является не чем иным, как эмуляцией поведения портативного устройства, работающего на базе APU от AMD, с особым акцентом на ограничения по памяти.

Хотя на данный момент поддержка этого нового режима не является обязательной для разработчиков, аналогия с режимом Trinity, появившимся в SDK за год до официального анонса PS5 Pro, наводит на мысль о скором появлении портативного устройства Sony. Предполагается, что его анонс может состояться уже в 2025 или начале 2026 года.