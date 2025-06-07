MSI представила бюджетный игровой ноутбук с видеокартой RTX 5060

Тайваньская компания MSI представила актуальную версию игрового ноутбука Star Shadow 15, который на китайском рынке оценили в 7999 юаней (около 88 тыс. руб.). Об этом сообщает портал ITHome.

Новинка оснащается 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX на 32 потока и дискретной графикой Nvidia GeForce RTX 5060 на 115 Вт. Система охлаждения включает два вентилятора и пять тепловых трубок, что должно обеспечить стабильную работу при высокой нагрузке. Базовая конфигурация предлагает 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель на 1 ТБ.

Ноутбук получил 15,6-дюймовый экран с разрешением 2560х1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц и охватом цветового пространства DCI-P3 на 100%. Среди прочего отмечается наличие фирменного логотипа MSI Dragon Shield, клавиатуры с четырехзонной RGB-подсветкой и полупрозрачными клавишами WASD, что указывает на геймерскую направленность ноутбука.

MSI Star Shadow 15 предлагает широкий набор интерфейсов, среди которых два порта USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, RJ45, разъем для наушников и дополнительный USB-A 3.2 Gen 2 справа. Среди прочего имеется поддержка Wi-Fi 6E, быстрой зарядки по протоколу PD 3.0 мощностью до 100 Вт, а емкость аккумулятора составила 75 Вт*ч.