Для русской озвучки GTA VI потребуется не менее 30 млн рублей

Студия GamesVoice опубликовала второй трейлер Grand Theft Auto VI на русском языке и оценила полную озвучку игры в сумму не менее 30 млн руб. Об этом они рассказали в VK-сообществе.

© GTA VI

Несмотря на выпуск локализованного трейлера, в студии заявили, что не планируют работать над полным озвучиванием проекта. Основной причиной отказа называют масштаб игры и, как следствие, значительный объем работы и затраты.

«Эта идея даже в мире-утопии выглядела бы утопично, но для проформы ее обозначим. Здесь самой большой сложностью, пожалуй, становятся деньги <...> такие суммы обусловлены исключительно объемами», — пояснили в GamesVoice.

В рамках проекта над озвучкой главных героев трейлера работали актеры Егор Васильев и Ингрид Олеринская, голоса мужской версии Ви и персонажа Джуди в Cyberpunk 2077 соответственно.

Grand Theft Auto VI — один из самых ожидаемых релизов в игровой индустрии. Выход игры состоится 26 мая 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. ПК-версия пока официально не заявлена, но ее релиз ожидается не ранее 2027 года. Официальная поддержка русского языка на уровне субтитров в игре пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что «русский Resident Evil» выйдет при поддержке создателей Atomic Heart.