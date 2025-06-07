Разработчики Resident Evil 9 Requiem подтвердили полный перевод на русский язык

Capcom официально в рамках Summer Game Fest 2025 представила Resident Evil 9: Requiem. Анонс сопровождался кинематографическим трейлером, который впервые демонстрирует новую главную героиню — Грейс Эшкрофт, сотрудницу ФБР, отправляющуюся в загадочный отель в Раккун-Сити в рамках личного расследования, сообщает DTF.

Главная героиня является дочерью репортера Алиссы Эшкрофт, ранее появлявшейся в Resident Evil: Outbreak. В трейлере также можно видеть культовые локации Раккун-Сити после бомбежки, которая произошла в Resident Evil 3: Nemesis, включая полицейский участок, что станет первым возвращением франшизы в этот город за последние годы.

Resident Evil Requiem поступит в продажу 27 февраля 2026 года и будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Представители Capcom позиционируют проект как новую эру серии, призванную усилить хоррор-составляющую и предложить игрокам уникальный игровой опыт.

Игра уже получила страницу в Steam, где указана полная поддержка русского языка, в том числе озвучки.