Названа дата релиза Black Myth: Wukong на Xbox

Китайская студия Game Science объявила, когда экшен Black Myth: Wukong доберется до семейства консолей Microsoft.

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Интерактивные приключения Царя обезьян станут доступны геймерам на Xbox Series X/S через пару месяцев - 20 августа 2025 года.

На ПК и PlayStation 5 релиз состоялся в эту же дату 2024-го.

Вольная адаптация романа "Путешествие на Запад" получила теплый прием у прессы и аудитории, а также отметилась рядом престижных наград и премий.

С нашим обзором Black Myth: Wukong можно ознакомиться здесь.