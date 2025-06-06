Анонсирована третья часть игровой серии Nioh

Японская студия Team Ninja на прошедшей State of Play компании Sony анонсировала игру Nioh 3.

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К анонсу прилагается дебютный трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Серии Nioh одной из немногих удалось выступить в жанре soulslike, сохранив самобытность, не заимствуя напрямую и не копируя механики из работ FromSoftware.

Первые две части выходили в 2017 и 2020 гг, были тепло встречены аудиторией и прессой и стали коммерчески успешными. В триквеле геймерам предоставят на выбор самурая или ниндзя в качестве протагониста.

Релиз запланирован на ПК и консолях на начало следующего года.