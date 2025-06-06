Вышел трейлер Etheria: Restart

Вышел трейлер игры Etheria: Restart
Китайская компания XD International представила трейлер своей игры Etheria: Restart.
Как и многие другие современные проекты из Поднебесной, новинка выполнена в аниме-стилистике.
Авторы относят свой продукт к жанру пошаговых RPG-стратегий.
Синопсис схематично обозначен следующим образом: "Чтобы сохранить цивилизацию, человечество переносит свое сознание в виртуальный мир Etheria. И вы, как Гиперлинкер, должны войти в виртуальный мир, чтобы раскрыть скрытые истины Etheria".
Целевыми платформами называются ПК и смартфоны. В Google Play и App Store уже открыта предварительная регистрация.