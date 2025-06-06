Вышел трейлер Etheria: Restart

Китайская компания XD International представила трейлер своей игры Etheria: Restart.

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Как и многие другие современные проекты из Поднебесной, новинка выполнена в аниме-стилистике.

Авторы относят свой продукт к жанру пошаговых RPG-стратегий.

Синопсис схематично обозначен следующим образом: "Чтобы сохранить цивилизацию, человечество переносит свое сознание в виртуальный мир Etheria. И вы, как Гиперлинкер, должны войти в виртуальный мир, чтобы раскрыть скрытые истины Etheria".

Целевыми платформами называются ПК и смартфоны. В Google Play и App Store уже открыта предварительная регистрация.