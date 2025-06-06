Nintendo запретила блогеру посещать их магазин из-за уничтожения Switch 2

Nintendo запретила блогеру посещать их фирменный магазин после акции с уничтожением консоли Switch 2 прямо у входа в магазин. Об этом PlainRock124 рассказал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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Видеоблогеру был официально запрещен вход в розничный магазин Nintendo в Сан-Франциско. Причиной стало поведение автора, который приобрел и публично уничтожил новую игровую консоль Nintendo Switch 2 прямо перед торговой точкой, в присутствии персонала и других посетителей.

Инцидент был задокументирован самим блогером и размещен в его соцсетях. Вскоре PlainRock124 уточнил, что стал первым, на кого был наложен подобный запрет.

PlainRock124 специализируется на создании вирусного контента, в рамках которого демонстративно уничтожает популярные гаджеты. Его канал насчитывает свыше 2,5 млн подписчиков, а отдельные ролики собирают десятки миллионов просмотров. В последнем видео он назвал Nintendo Switch 2 «непрочной», отметив, что консоль вышла из строя после одного удара молотком.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев от Nintendo, предполагается, что действия блогера были расценены как публичный антипиар и нарушение правил поведения на территории магазина. Не исключено, что блогер выдумал запрет, ведь подтверждения от Nintendo или представителей магазина в Сан-Франциско не было.

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