Геймеры с критикой встретили скидки и раздачу Borderlands в Steam

Компания Take-Two Interactive и издатель 2K Games запустили распродажу игр франшизы Borderlands в цифровом магазине Steam, в рамках которой пользователи могут бесплатно забрать Borderlands 2. Раздача продлится до до 8 июня, сообщает «Игромания».

© Газета.ру

Несмотря на выгодные предложения, в том числе получить вторую часть бесплатно, пользователи встретили акцию негативно — серия игр подверглась массовому снижению пользовательского рейтинга.

Причиной критики стали обновления условий лицензионного соглашения, вызвавшие опасения относительно конфиденциальности данных. Ряд пользователей обвинили разработчиков в попытке внедрить в игру элементы, нарушающие приватность, и назвали новые условия «навязчивыми» и «неприемлемыми». Особенно остро это восприняли поклонники Borderlands 2, выпущенной более десяти лет назад.

За последние сутки Borderlands 2 получила более тысячи негативных отзывов, а за последние 30 дней ее рейтинг в Steam обвалился до отметки «крайне отрицательно». Помимо изменений в пользовательском соглашении, негатив был усилен старыми заявлениями основателя студии Gearbox Рэнди Питчфорда.

Ранее сообщалось, что в Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят сразу две игры.