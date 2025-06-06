Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июнь 2025
До начала Summer Game Fest 2025 остаются считанные часы: совсем скоро публика узнает о главных игровых премьерах этого года и как минимум начала следующего. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.
Deathloop
В Epic Games Store началась раздача Deathloop: последнего полноценного иммерсив-сима от Arkane, где игроку нужно сбежать из временной петли. На острове Черный риф происходит нечто таинственное, и единственный способ разорвать цикл — убить всех, кто охраняет петлю, за один день. Поклонникам Dishonored игра может показаться немного простой, но она все равно заслуживает внимания. Deathloop можно бесплатно забрать до 12 июня.
Ogu and the Secret Forest
Помимо этого, в Epic Games Store раздают Ogu and the Secret Forest: очаровательное рисованное приключение в духе ранних The Legend of Zelda. В роли маленького скаута Огу игрокам предстоит исследовать небольшой, но полный загадок мир, решать головоломки, побеждать монстров и, конечно же, заводить друзей. Игру можно бесплатно забрать до 12 июня.
Strange Antiquities
В Steam вышла демоверсия Strange Antiquities: нового проекта от создателей Strange Horticulture в той же вселенной. Если в оригинальной игре разработчиков нужно было заниматься делами в странной лавке травника, полной причудливых растений, то на этот раз игрок станет временным хозяином магазинчика оккультных товаров. Каждому покупателю нужно подобрать правильный артефакт, отталкиваясь от запросов, свойств магического предмета и справочника, оставленного владельцем лавки.
Ratatan
Ритм-стратегия Patapon, некогда считавшаяся одним из скрытых бриллиантов PlayStation Portable, наконец получит духовную наследницу. Ratatan — гибрид roguelite, ритм-гейма и сайд-скроллера, где до четырех игроков смогут командовать армией маленьких монстриков-рататанов, путешествуя по красочному миру в поисках потерянной богини.
Hell is Us
Наконец, в Steam также доступна демоверсия Hell is Us: пожалуй, одного из самых амбициозных и загадочных проектов года. Регион, раздираемый гражданской войной, пал жертвой неких жутких монстров, и протагонист отправляется в зону отчуждения, чтобы найти своих родных. Разработчики Hell is Us отдельно подчеркивают, что игра не будет подсказывать, где и как их искать — даже мини-карты нет, ориентироваться нужно по печатным картам и указаниям других персонажей. А боевая система вдохновлена soulslike с менеджментом выносливости.