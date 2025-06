Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июнь 2025

До начала Summer Game Fest 2025 остаются считанные часы: совсем скоро публика узнает о главных игровых премьерах этого года и как минимум начала следующего. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store началась раздача Deathloop: последнего полноценного иммерсив-сима от Arkane, где игроку нужно сбежать из временной петли. На острове Черный риф происходит нечто таинственное, и единственный способ разорвать цикл — убить всех, кто охраняет петлю, за один день. Поклонникам Dishonored игра может показаться немного простой, но она все равно заслуживает внимания. Deathloop можно бесплатно забрать до 12 июня.

© EGS

Помимо этого, в Epic Games Store раздают Ogu and the Secret Forest: очаровательное рисованное приключение в духе ранних The Legend of Zelda. В роли маленького скаута Огу игрокам предстоит исследовать небольшой, но полный загадок мир, решать головоломки, побеждать монстров и, конечно же, заводить друзей. Игру можно бесплатно забрать до 12 июня.

© Steam

В Steam вышла демоверсия Strange Antiquities: нового проекта от создателей Strange Horticulture в той же вселенной. Если в оригинальной игре разработчиков нужно было заниматься делами в странной лавке травника, полной причудливых растений, то на этот раз игрок станет временным хозяином магазинчика оккультных товаров. Каждому покупателю нужно подобрать правильный артефакт, отталкиваясь от запросов, свойств магического предмета и справочника, оставленного владельцем лавки.

© Steam

Ритм-стратегия Patapon, некогда считавшаяся одним из скрытых бриллиантов PlayStation Portable, наконец получит духовную наследницу. Ratatan — гибрид roguelite, ритм-гейма и сайд-скроллера, где до четырех игроков смогут командовать армией маленьких монстриков-рататанов, путешествуя по красочному миру в поисках потерянной богини.

© Steam

Наконец, в Steam также доступна демоверсия Hell is Us: пожалуй, одного из самых амбициозных и загадочных проектов года. Регион, раздираемый гражданской войной, пал жертвой неких жутких монстров, и протагонист отправляется в зону отчуждения, чтобы найти своих родных. Разработчики Hell is Us отдельно подчеркивают, что игра не будет подсказывать, где и как их искать — даже мини-карты нет, ориентироваться нужно по печатным картам и указаниям других персонажей. А боевая система вдохновлена soulslike с менеджментом выносливости.