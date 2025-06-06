Блогер проверил консоль Nintendo Switch 2 на прочность

Известный техноблогер Зак Нельсон, автор канала JerryRigEverything, испытал на прочность новую консоль Nintendo Switch 2. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

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Устройство прошло серию стандартных испытаний: царапание экрана, изгиб корпуса и силовое извлечение контроллеров. В целом, блогер высоко оценил качество сборки, однако обратил внимание на один существенный недостаток — уязвимость дисплея.

По словам блогера, экран консоли выполнен из пластика, что делает его уязвимым перед механическими повреждениями. Во время тестирования стало ясно, что даже предметы вроде ключей оставляют заметные царапины. При этом пластиковые объекты визуально экран не повреждают. Нельсон допустил, что царапины могли появиться не на самой матрице, а на заводской защитной пленке, однако все равно рекомендует пользователям сразу после покупки установить дополнительную защиту — стекло или пленку.

В остальном конструкция Switch 2 показала себя устойчивой к физическим воздействиям. Особо положительную оценку получил механизм крепления контроллеров Joy-Con. При сильном изгибе корпуса модули отсоединяются без повреждения портов: по словам блогера, это решение предотвращает поломку в случае случайных падений или деформаций.

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