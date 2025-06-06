Пользователь создал «браузерную GTA 7» с помощью ИИ Grok

Разработчик под ником Hayden Devs опубликовал в X.com шуточный эксперимент, в рамках которого попросил ИИ Grok от xAI сгенерировать браузерную версию несуществующей GTA 7.

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Ожиданий было немного — однако результат удивил. Сначала Grok создал простую 2D-игру с видом сверху, напоминающую первые части Grand Theft Auto.

Однако после нескольких доработок по запросу пользователя, ИИ самостоятельно перенёс игру в полноценное 3D-пространство с мини-городом, неигровыми персонажами и автомобилями.

Дальше — больше. В проект добавили простую физику разрушений, а затем даже реализовали полёты на истребителе. Всё это работает прямо в браузере. Автор назвал свою версию GTA 7 «абсолютно нелепой, но невероятно весёлой».

© X.com

Интересно, что всё было создано на основе обычных запросов к Grok без ручной правки кода.

Хотя созданная игра является шуткой, она демонстрирует потенциал ИИ в области геймдева и может служить вдохновением для других разработчиков.