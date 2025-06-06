Alienware выпустила миниатюрный игровой ПК из LEGO

Alienware представила миниатюрную копию своего игрового компьютера Area 51, сделанную из 318, вроде как, деталей LEGO. Модель выглядит очень детализированной: есть окно с «внутренностями» — материнской платой, видеокартой, процессором и даже элементами водяного охлаждения.

© Ferra.ru

Однако купить этот набор нельзя — его можно получить только за 3500 баллов в программе Alienware Rewards. Чтобы их заработать, нужно установить приложение Alienware Arena и участвовать в различных заданиях и активностях.

© Dell

Сам набор официально не брендирован логотипами LEGO, но детали настоящие, скорее всего, закуплены напрямую у производителя, пишут СМИ.

Если не хочется участвовать в системе баллов, а модель всё же интересна, можно попробовать собрать её самому из собственных запасов LEGO. В сети уже можно найти похожие проекты от других фанатов.