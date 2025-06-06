На Switch 2 в GameChat нашли скрытое ограничение на трансляцию игр

На новой консоли Nintendo Switch 2 появилась функция GameChat — она позволяет включать видеосвязь и делиться экраном во время игры. Однако, как выяснилось, не все игры можно транслировать другим пользователям.

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Журналисты Digital Trends обнаружили, что некоторые игры, например Lumines Remastered, не позволяют делиться изображением — вместо игры на экране появляется черный фон с сообщением об ограничении. Даже если выйти в главное меню консоли, экран остаётся скрытым, пока полностью не закрыть приложение GameChat.

Предполагалось, что дело в лицензированной музыке, но игры с популярными треками, такие как Burnout Paradise или Fitness Boxing 3, таких ограничений не имеют. Nintendo же объяснила, что решение о блокировке трансляции принимает сам разработчик игры.