Для Cyberpunk 2077 выпустят ещё один последний патч — он выйдет 26 июня

Чемпионат.com

Студия CD Projekt RED анонсировала выход крупного патча для Cyberpunk 2077. Обновление 2.3 выйдет для всех актуальных платформ 26 июня.

Для Cyberpunk 2077 выпустят еще один последний патч
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Какие изменения появятся в игре после выхода патча, пока неизвестно. Разработчики отметили, что обновлением занимается не основная команда. Подробности о нём расскажут на специальной трансляции в конце июня.

Последний патч 2.2 вышел в декабре 2024 года. В игре поправили баланс, улучшили кастомизацию персонажа, добавили функцию перекраски машин и дали возможность кататься на транспорте вместе с Джонни Сильверхендом. Ранее CD Projekt RED заявляли, что это будет последнее обновление, но, судя по всему, передумали.