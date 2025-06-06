Для Cyberpunk 2077 выпустят еще один последний патч

Студия CD Projekt RED анонсировала выход крупного патча для Cyberpunk 2077. Обновление 2.3 выйдет для всех актуальных платформ 26 июня.

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Какие изменения появятся в игре после выхода патча, пока неизвестно. Разработчики отметили, что обновлением занимается не основная команда. Подробности о нём расскажут на специальной трансляции в конце июня.

Последний патч 2.2 вышел в декабре 2024 года. В игре поправили баланс, улучшили кастомизацию персонажа, добавили функцию перекраски машин и дали возможность кататься на транспорте вместе с Джонни Сильверхендом. Ранее CD Projekt RED заявляли, что это будет последнее обновление, но, судя по всему, передумали.