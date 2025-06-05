Nintendo раскрыла цены на различные виды ремонта Switch 2

Компания Nintendo опубликовала официальные расценки на ремонт Switch 2. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на японский сайт Nintendo. Согласно указанным там данным, стоимость ремонта варьируется от относительно скромных 7150 иен (около $50. – «Газета.Ru») до значительных 27 500 иен (примерно $192) за более серьезные поломки.

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Самый дорогостоящий ремонт связан с заменой материнской платы. Если Switch 2 внезапно не включается, не заряжается, часто зависает или выдает постоянные ошибки чтения игр, решение проблемы обойдется в 27 500 иен (примерно $192).

Замена треснувшего экрана или неисправной сенсорной панели, что является довольно распространенной проблемой для портативных устройств, будет стоить 15 400 иен (около $108). Это меньше, чем полная замена материнской платы, но все еще достаточно дорого, чтобы заставить задуматься о приобретении защитного чехла, считают в GizmoChina.

Другие ремонты средней ценовой категории включают замену порта зарядки USB-C, аккумулятора или слота для игровых картриджей. Каждый из этих компонентов оценен в 9900 иен (около $69). Эти части активно используются и могут изнашиваться со временем, особенно при частом подключении/отключении от док-станции.

К наименее дорогим ремонтам относятся проблемы с динамиками, слотом для карт памяти и разъемом для наушников. Эти неисправности попадают в категорию 7150 иен (около $50), что является самой доступной официальной ценой ремонта от Nintendo.

Важно отметить, что политика Nintendo в отношении регионального ремонта может отличаться, поэтому международные цены могут оказаться ниже или выше японских.