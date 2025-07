Что мы знаем о Welcome To The Dark Place: новой игре от автора Lethal Company

Lethal Company — один из главных инди-хитов последних лет, но его автор не собирается вечно сидеть, сложа руки. Соло-разработчик Zeekerss вновь начал активно работать над следующим проектом — Welcome To The Dark Place, бесплатным текстовым приключением. Портал PC Gamer рассказал, что о нем известно.

© Steam

Дата релиза Welcome To The Dark Place

У проекта пока нет точной даты релиза, но на странице игры в Steam обозначен октябрь 2025. Вероятно, ближе к Хэллоуину, учитывая, как долго игра находится в разработке и сколько раз автор откладывал релиз. По факту, Welcome To The Dark Place — самая долгая разработка создателя Lethal Company. Ранние кадры альфа-версии проекта появились еще в 2019 году.

Геймплей и механики Welcome To The Dark Place

Welcome To The Dark Place — камерный хоррор для одного игрока, совмещающий элементы point-and-click квеста и текстового приключения. Игроку нужно выбирать один из нескольких вариантов действий на экране, после чего игра показывает последствия каждого выбора, сопровождая их жутковатой музыкой, звуковыми эффектами и, чуть реже, lo-fi кат-сценами.

По части сеттинга известно лишь, что мир игры похож на Землю со странными технологиями. Ранние кадры геймплея показывали, как игрок экспериментирует с неким механическим драконом, и упоминают потенциально опасный феномен под названием «Облако».

Пока нет никаких намеков на то, что Welcome To The Dark Place как-то связана с Lethal Company или другими играми разработчика. Хотя миры, которые создает Zeekerss, обычно намерено фрагментированы и работают по логике снов. Помимо этого, на странице игры есть предупреждение о контенте не для слабонервных, поэтому проект наверняка не будет избегать напряженных ситуаций.