Вышел новый трейлер Ghost of Yotei

Студия Sucker Punch на онлайн-ивенте State of Play от Sony выпустила очередной короткий трейлер своей грядущей игры Ghost of Yotei.

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Ролик сложно назвать информативным - в кадре появляется главная героиня и ее ручной волк.

Видео также раскрывает, что по проекту запланировано проведение отдельного мероприятия.

В июле текущего года разработчики на специальной трансляции подробно познакомят аудиторию с геймплеем.

Релиз идейного сиквела Ghost of Tsushima назначен на 2 октября эксклюзивно на консолях PS5.