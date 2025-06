Pragmata, молодой Джеймс Бонд и новый файтинг по Marvel: что показали на State of Play

В преддверии череды июньских игровых презентаций Sony провела трансляцию State of Play, на которой рассказала о грядущих релизах для PlayStation 5. Издатель показал не только новые трейлеры уже анонсированных проектов, но и подготовил пару сюрпризов — включая никем не предсказанные и не утекшие. Мы собрали в одном материале все главные анонсы презентации.

Lumines Arise

Открыла презентацию Lumines Arise: музыкальная наследница «Тетриса», над которой работают авторы Tetris Effect. Дата релиза пока не названа, но игра выйдет уже осенью 2025.

Pragmata

Capcom привезла на презентацию Pragmata: тот таинственный проект от «молодого поколения» сотрудников студии, который дважды переносили в прошлом. Теперь он стал чуть менее таинственным — игра, похоже, будет боевиком от третьего лица, а маленькую девочку, которую защищает космонавт, зовут Диана. Pragmata также получила окно релиза — 2026 год.

Romeo is a Dead Man

Romeo is a Dead Man — новая игра безумца Suda51 и его студии Grasshopper Manufacture. По трейлеру сложно сделать какие-либо выводы, но проект как минимум будет таким же абсурдным, как и предыдущие релизы геймдизайнера: со стороны игра напоминает гибрид Let It Die и No More Heroes. Предварительное окно релиза — 2026 год.

Silent Hill f

Konami показала свежий трейлер Silent Hill f и подтвердила дату релиза: игра выйдет 25 сентября 2025 года. Напомним, что новая Silent Hill возвращается к корням серии — события игры развернутся в Японии 1980-1990-х годов, а за сюжет отвечает Ryukishi07, автор серии визуальных новелл When They Cry.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Bloodstained: Ritual of the Night, метроидвания от самого создателя жанра Кодзи Игараси, получит приквел — The Scarlet Engagement. Основным новшеством игры станет система компаньонов: протагонистов будет сразу два, и между ними можно будет переключаться по необходимости. Релиз намечен на 2026 год.

Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles

На улице поклонников старых Final Fantasy праздник! Давние слухи и теории о грядущем переиздании Tactics подтвердились — оно выйдет уже 30 сентября. Square Enix обещает улучшенную графику, озвучку на двух языках и возможность переключаться между переизданием и оригинальной игрой (если вдруг фанатам не понравятся изменения).

Mortal Kombat Legacy Kollection

Не успела Netherrealm анонсировать прекращение поддержки Mortal Kombat 1, как на горизонте появилось что-то, ради чего фанатам франшизы стоит жить. В сборник Legacy Kollection войдут первые четыре игры серии, которые получат поддержку rollback-неткода и современных разрешений. Помимо этого, там будут и различные спин-оффы для нишевых платформ и, похоже, целая коллекция закулисных интервью с создателями. Компиляция выйдет в 2025 году.

Nioh 3

Team Ninja официально анонсировала Nioh 3 — новая часть серии хардкорных самурайских боевиков выйдет в начале 2026 года. Если судить по трейлеру, игра получит гораздо более просторные уровни, похожие на миниатюрные открытые миры, и предложит игроку управлять сразу двумя персонажами — самураем и ниндзя, между которыми можно переключаться в любой момент. Владельцы PS5 уже могут бесплатно попробовать демоверсию!

Sword of the Sea

Новинка от авторов ABZU и The Pathless. Sword of the Sea будет завораживающе красивым путешествием по пустынному миру, который предстоит вновь наполнить жизнью и растениями. Игра выйдет 19 августа, причем подписчики PlayStation Plus получат ее бесплатно в день релиза.

First Light 007

IO Interactive наконец представила первые кадры First Light 007 — своего проекта о Джеймсе Бонде. По сюжету игроки примерят на себя роль молодого Бонда, который только вступил в ряды шпионов и готовится заработать собственный номер, но оказывается в центре запутанного заговор. Трейлер игры обещает перестрелки, социальный стелс, автомобильные погони и скрытные операции. Игра выйдет в 2026 году, а позже летом разработчики расскажут о геймплее подробнее.

Marvel Tokon: Fighting Souls

Последний анонс презентации, пожалуй, был самым неожиданным. Arc System Works, известная по Guilty Gear и Dragon Ball Fighters, работает над новым файтингом по вселенной комиксов Marvel. Tokon: Fighting Souls будет таг-файтером в формате 4 на 4: в каждом раунде игроки смогут переключаться между четырьмя бойцами или вызывать их на помощь, чтобы продлевать цепочки комбо. Проект выйдет в 2026 году.