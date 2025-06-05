Konami раскрыла дату выхода новой части Silent Hill

На прошедшей в ночь на 5 июня презентации State of Play компания Konami официально объявила дату выхода долгожданного хоррора Silent Hill f. Проект поступит в продажу уже 25 сентября текущего года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

© Газета.Ru

Анонс сопровождался демонстрацией нового геймплейного трейлера, который впервые позволил взглянуть на игровые механики, включая элементы исследования и взаимодействия с окружением. В нем также были показаны жуткие монстры, с которыми предстоит столкнуться главной героине.

Silent Hill f позиционируется как психологический survival horror с элементами action-adventure. Отличительной чертой этой части станет место действия: впервые в истории серии события разворачиваются не в американском городке Сайлент Хилл, а в Японии 1960-х годов. Игрокам предстоит взять на себя роль Хинако, которая будет бороться за выживание в мрачном и загадочном окружении, сталкиваясь с чудовищами и решая головоломки.

Разработкой Silent Hill f занимается гонконгская студия Neobards Entertainment под лицензией японской Konami. За создание сюжета отвечает известный японский сценарист и иллюстратор под псевдонимом «Рюкиси07». Продюсером выступает Мотой Окамото, ранее работавший над такими играми Nintendo, как Luigi's Mansion и Pikmin. Дизайн персонажей и монстров поручен художнику, известному как «kera».

Предварительные заказы на Silent Hill f станут доступны в ближайшее время.

Ранее создатели Hitman представили игру про Джеймса Бонда.