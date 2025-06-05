MSI возглавила рейтинг российского рынка мониторов в 2025 году

Компания MSI стала лидером на российском рынке мониторов по итогам первого квартала 2025 года. Об этом «Газете.Ru» стало известно из статистики компании «М.Видео-Эльдорадо» («МВЭ»).

© Газета.Ru

Согласно отчету, в первом квартале текущего года россияне приобрели порядка 900 тыс. мониторов на общую сумму около 15 млрд руб. Средняя стоимость одного устройства выросла на 10% год к году, достигнув 16,7 тыс. руб., что, по мнению ретейлера, указывает на смещение потребительского спроса в сторону более функциональных моделей, подходящих как для работы, так и для игр и мультимедиа.

MSI продемонстрировала уверенный рост, заняв второе место по количеству проданных устройств (10% рынка) и возглавив рейтинг по выручке (11% рынка). Лидерство MSI в денежном выражении объясняется высоким средним чеком и активными продажами в премиальном и игровом сегментах. Бренд укрепляет свои позиции благодаря широкому выбору игровых и профессиональных моделей с повышенной частотой обновления, технологией синхронизации кадров и высокой цветопередачей.

Помимо MSI, в топ-5 по количеству проданных мониторов вошли собственные и эксклюзивные марки ретейлеров (13%), а также Redmi и Xiaomi (по 7% каждая) и LG (6%). Собственные бренды ретейлеров продолжают пользоваться устойчивым спросом благодаря привлекательному сочетанию цены и предлагаемых опций.

В топ-5 брендов по выручке, помимо MSI и собственных/эксклюзивных марок ретейлеров, также вошли LG (8%), Samsung (7%) и Xiaomi (6%).

Ранее Xiaomi выпустила один из самых дешевых игровых мониторов в мире с частотой 240 Гц.