AMD RX 9070 впервые подешевела ниже рекомендованной цены

Игроки, поджидающие снижения цен на свежие видеокарты AMD, наконец получили повод для радости.

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По данным ComputerBase, Radeon RX 9070 впервые официально подешевела ниже рекомендованной производителем цены. На короткое время карту можно было купить в одном из немецких магазинов за €613 — на €16 дешевле официального MSRP в €629.

Хотя цена быстро вернулась к прежнему уровню, это первый случай фиксации стоимости RX 9070 ниже заявленного уровня. Напомним, RX 9070 поступила в продажу почти три месяца назад, но реальное снижение цен до сих пор не происходило, несмотря на заявления AMD.

При этом более дорогая RX 9070 XT, остающаяся самой мощной картой на архитектуре RDNA 4, сохраняет высокую стоимость — спрос на неё стабильно выше.

Возможно, с выходом более доступной RX 9060 XT именно базовая RX 9070 станет первой картой, которая получит заметное снижение цены на постоянной основе.