AIDA64 добавила поддержку Zen 6 — до 32 ядер и до 128 МБ кэша L3, релиз в 2025-м

Разработчики AIDA64 в бета-версии 7.99.7801 добавили предварительную поддержку процессоров AMD на архитектуре Zen 6.

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Это указывает на активную подготовку к запуску новых чипов — релиз ожидается до конца 2025 года. В список вошли как десктопные Medusa Ridge, так и мобильные Medusa Point, а также серверные EPYC Venice.

Главное новшество — до 32 ядер в конфигурации с двумя CCD Zen 6C и до 128 МБ кэша L3, что наконец-то ломает традиционное ограничение в 8 ядер на один CCD в линейке Ryzen.

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Десктопные чипы, вероятно, сохранят сокет AM5, а мобильные перейдут на FP10, который больше FP8 у Strix Point. Интегрированная графика в Medusa Point будет основана на RDNA 3.5+. Несмотря на слухи, значительного обновления GPU ждать не стоит.

Zen 6 станет важным шагом для AMD, особенно с учётом растущей конкуренции в сегменте высокопроизводительных ПК и ноутбуков.