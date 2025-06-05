ADATA выпустила быструю карту памяти для запуска Cyberpunk и Zelda на Switch 2

ADATA представила новую карту памяти Premier Extreme microSDXC, сертифицированную для использования с Nintendo Switch 2.

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Устройство построено на стандарте SD Express 7.1, поддерживает скорости до 800 МБ/с на чтение и до 700 МБ/с на запись и предлагает объем до 512 ГБ.

Карта создана для игр нового поколения: Switch 2 переходит на Game-Key Cards, в которых основная часть данных загружается из интернета.

Уже подтверждено, что Zelda: Tears of the Kingdom требует 16,3 ГБ, а Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — 59,4 ГБ. Такие объемы подчеркивают необходимость в быстрых и емких решениях.

Новинка ADATA использует контроллер Silicon Motion SM2708 и интерфейс PCIe Gen3 x1 с протоколом NVMe, что делает карту более чем в два раза быстрее UHS-II. Это ускоряет не только загрузку и установку игр, но и работу с патчами, сохранениями и видеозаписью.

Такой апгрейд особенно важен на фоне улучшенной графики и больших миров, доступных на новой портативной консоли Nintendo.