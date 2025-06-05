Классические части Mortal Kombat выпустят на ПК и консолях с мультиплеером

На презентации State of Play студия NetherRealm представила сборник Mortal Kombat Legacy Collection. Он поступит в продажу до конца 2025 года на ПК и консолях.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат NetherRealm.

В сборник классических частей Mortal Kombat войдут первые четыре части серии, вышедшие ещё в 1990-х. Разработчики адаптируют проекты под современные платформы, несколько улучшат графику и добавят полноценный мультиплеер.

Авторы пока не готовы раскрыть дату выхода проекта, однако сборник Mortal Kombat Legacy Collection поступит в продажу в ближайшие полгода. Остальные детали разработчики раскроют позже.