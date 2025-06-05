Ubisoft впервые с 2020 года пропустит свое ежегодное мероприятие Forward

В 2025 году Ubisoft не проведет традиционное мероприятие Ubisoft Forward, которое компания организовывала ежегодно с 2020 года. Это первый раз, когда фирма пропускает свое главное шоу за все время его проведения. Информацию подтвердили представители Ubisoft после сообщения журналиста Стивена Тотило.

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Вместо собственного крупного события Ubisoft примет участие в других игровых мероприятиях лета. Среди них — IGN Live и PC Gaming Show, которые пройдут в начале июня, а также международная выставка Gamescom в августе. Компания обещает позже предоставить подробности о своих планах и новинках, но никаких объяснений о причинах отказа от Ubisoft Forward в этом году не озвучила.

Пропуск главного шоу вызывает мало удивления на фоне текущих проблем Ubisoft. Компания сейчас переживает серьезные внутренние изменения, связанные с новой структурой после сделки с Tencent. В результате возможны сокращения сотрудников и перестановки в руководстве.