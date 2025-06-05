Ubisoft впервые с 2020 года пропустит свое ежегодное мероприятие Forward
В 2025 году Ubisoft не проведет традиционное мероприятие Ubisoft Forward, которое компания организовывала ежегодно с 2020 года. Это первый раз, когда фирма пропускает свое главное шоу за все время его проведения. Информацию подтвердили представители Ubisoft после сообщения журналиста Стивена Тотило.
Вместо собственного крупного события Ubisoft примет участие в других игровых мероприятиях лета. Среди них — IGN Live и PC Gaming Show, которые пройдут в начале июня, а также международная выставка Gamescom в августе. Компания обещает позже предоставить подробности о своих планах и новинках, но никаких объяснений о причинах отказа от Ubisoft Forward в этом году не озвучила.
Пропуск главного шоу вызывает мало удивления на фоне текущих проблем Ubisoft. Компания сейчас переживает серьезные внутренние изменения, связанные с новой структурой после сделки с Tencent. В результате возможны сокращения сотрудников и перестановки в руководстве.