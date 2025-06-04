Глава Nvidia назвал Nintendo Switch 2 прорывным устройством

В преддверии долгожданного выхода игровой консоли Nintendo Switch 2, который ожидается на этой неделе, руководитель Nvidia Дженсен Хуанг, чья компания является ключевым партнером в разработке ее аппаратного обеспечения, поделился мнение о чипе нового игрового устройства. Он назвал процессор консоли прорывным, особенно выделяя интегрированные ИИ-сопроцессоры, способные в реальном времени улучшать игровой процесс. Об этом сообщает CNBC.

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Основатель Nvidia считает, что Switch 2 является революционным устройством сразу по трем направлениям. Во-первых, это беспрецедентная для мобильных устройств графика с полной аппаратной поддержкой трассировки лучей. Во-вторых, внедрение технологии HDR, обеспечивающей более яркие и насыщенные сцены с глубокими тенями. И, наконец, архитектура, гарантирующая полную обратную совместимость с предыдущими поколениями игр Nintendo.

Подчеркивая роль искусственного интеллекта, Хуанг отметил, что новые возможности ИИ-чипов выходят за рамки обычных улучшений. По его словам, «специальные процессоры четче очерчивают, оживляют и улучшают игровой процесс в реальном времени». Это позволит консоли не просто отображать игры, но и активно участвовать в их динамическом формировании.

Дженсен Хуанг выразил уверенность, что Nintendo Switch 2 — это не просто очередная игровая платформа. Он охарактеризовал ее как «новую главу, достойную видения Иваты-сан», отдавая дань памяти бывшему генеральному директору Nintendo Сатору Ивата, который сыграл ключевую роль в концепции оригинальной Switch.

Ранее оригинальный Switch оказался почти неремонтопригодным по меркам 2025 года.