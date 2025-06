Вышел геймплейный трейлер V.E.D.A: The Awakening of Souls

В рамках трансляции The MIX Summer Showcase 2025 состоялся показ игрового процесса V.E.D.A: The Awakening of Souls.

© Российская Газета

Разработкой занимается независимая южнокорейская студия Tripearl Games.

Проект показывает аудитории недалекое будущее, в котором из-за глобального потепления и вышедшего из спячки древнего вируса вымерло 90% человечества, планету населяют страшные мутировавшие существа, и только сверхразумный ИИ VEDA пытается сделать поверхность и атмосферу снова пригодной для жизни.

Геймерам отводится роль агента умной нейросети и предстоит при помощи Soulslike-механик сражаться с монстрами.

Релиз запланирован на 2026 года.