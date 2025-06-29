Что мы знаем о Metal Gear Solid Delta: ремейке лучшей игры Кодзимы

Последняя часть Metal Gear Solid (не считая Survive) вышла почти 10 лет назад, и в конце лета серия вернется с ремейком одной из лучших игр цикла. Портал PC Gamer рассказал, что известно о Metal Gear Solid Delta — ремейке Snake Eater на движке Unreal Engine 5.

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Дата релиза Metal Gear Solid Delta

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater должна выйти 28 августа 2025. Но в игру можно будет поиграть на два дня раньше (26 августа 2025) при покупке делюкс-издания релиза.

На данный момент у проекта есть страницы только в Steam и консольных магазинах, но, если учесть, что Konami выпустила ремейк Silent Hill 2 в Epic Games Store и GOG через 7 месяцев после релиза в Steam, есть шанс, что игра появится и там.

Механики и геймплей Metal Gear Solid Delta

По большей части, Metal Gear Solid Delta — аутентичная копия оригинальной MGS3, только на более современном движке и с некоторыми поправками. Так, управление будет больше похоже на то, что было в Metal Gear Solid 5. Помимо этого, игрок сможет передвигаться в приседе: такая возможность хронологически появилась лишь в четвертой части серии, после чего ее внедрили в 3DS-порт Snake Eater.

При этом Delta сохранит часть решений, которые были продиктованы техническими ограничениями PS2. Например, уровни по-прежнему состоят из локаций, разделенных загрузочными экранами — никакого открытого мира. Но, в то же время, меню камуфляжа можно будет вызвать, не ставя игру на паузу.

Еще одна примечательная деталь — механика Survival Viewer. В оригинальной игре Снейк мог получать различные травмы, которые нужно было лечить с помощью специфических средств: от бинтов до мазей и шин для сломанных костей. На этот раз игра будет показывать травмы героя прямо на его модели — синяки и царапины начнут появляться в реальном времени.

Наконец, в Delta также вернется режим Snake vs. Monkey, где можно поохотиться на обезьянок из серии Ape Escape. Версия для Xbox получит другую мини-игру из-за нюансов авторских прав, но есть шанс, что Snake vs. Monkey заглянет и на ПК.

Сюжет и персонажи Metal Gear Solid Delta

По части сюжета Delta — строгий ремейк оригинальной Metal Gear Solid 3. В отличие от недавней Silent Hill 2, которая изменила сюжет первоисточника новыми концовками и локациями, в Metal Gear Solid Delta не ожидается никаких изменений. Для контекста, MGS3 (и Delta) — приквел серии Metal Gear Solid и, на данный момент, самая ранняя игра по хронологии событий франшизы.

Delta расскажет об операции Нейкед Снейка в СССР 1964 году, когда ему приказали эвакуировать ученого, создавшего разрушительное супер-оружие. Но это лишь завязка: по факту, сюжет посвящен тому, как шпион-новичок стал Биг Боссом — тем самым, чья тень нависает над всеми остальными играми серии. Ну и, конечно же, без молодого Револьвера Оцелота не обойдется.