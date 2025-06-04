Названа дата выхода боевых ретро-гонок Fumes

Названа дата выхода Fumes - игры в жанре боевых ретро-гонок
Игра Fumes доберется до релиза 28 июля, пока только в формате раннего доступа в Steam.
Жанрово проект относится к боевым гонкам с нарочитой пикселизацией в визуальном оформлении.
Авторы обещают ретро-вайбы, ретро-машины и ретро-геймплей.
Пользователи в обсуждениях под представленным трейлером массово отмечают схожесть с Twisted Metal, Rogue Trip, Vigilante 8 и Carmageddon.
Ранее в близком формате стартовала Warhammer 40,000: Speed Freeks.