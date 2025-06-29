Больше экшена, больше стелса: что мы знаем о Death Stranding 2

Оригинальная Death Stranding вышла почти шесть лет назад — и в конце июня Хидэо Кодзима вернется с сиквелом. Death Stranding 2: On the Beach выглядит даже более многообещающей (и странной), чем оригинал. Портал PC Gamer рассказал, что известно о проекте на данный момент.

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Дата релиза Death Stranding 2

Death Stranding 2 выйдет 26 июня 2025 эксклюзивно на PlayStation 5. Игроки, предзаказавшие делюкс-издание игры, могут начать играть на два дня раньше — 24 июня 2025.

Kojima Productions и Sony пока ничего не говорят о потенциальном релизе на ПК, но, скорее всего, он не заставит себя долго ждать. Оригинальная Death Stranding вышла на PS4 8 ноября 2019, а ПК-порт подоспел уже 14 июля 2020. Если к сиквелу применимо схожее окно эксклюзивности, то, вероятно, он выйдет на ПК примерно в феврале 2026.

Механики и геймплей Death Stranding 2

Как и в оригинальной игре, в Death Stranding 2 игрокам предстоит путешествовать по пост-апокалиптическому миру, доставлять посылки и разбираться с различными угрозами. На этот раз курьер Сэм Портер Бриджес посетит новые части мира, в том числе австралийские пустоши и Мексику. Хотя некоторые игроки ехидно называют проект «симулятором ходьбы», перемещаться по новым локациям должно быть интереснее благодаря динамической системе погоды и случайным событиям, вроде песчаных бурь и землетрясений.

Помимо этого, сиквел уделит больше внимания боевой системе. По словам самого Хидэо Кодзимы, это намеренное решение, призванное «сбалансировать палку и веревку» — ключевые концепции первой игры, взятые прямиком из романа Кобо Абе.

В Death Stranding 2 также будет больше скрытных сегментов — настолько, что в какой-то момент Кодзима начал переживать, что игра становится слишком похожей на Metal Gear Solid.

Сюжет и персонажи Death Stranding 2

События Death Stranding 2 разворачиваются спустя 11 месяцев после финала первой части. Сэм, судя по всему, живет мирной жизнью, ИИ автоматизировал процесс доставки грузов, но Фрэджайл возвращается с очередным заданием — подключить Мексику к Хиральной сети.

К ансамблю персонажей присоединились как новые, так и старые лица. Сэм, Фрэджайл и малыш Лу вернутся из первой части, как и главный антагонист Death Stranding Хиггс — теперь он выглядит как киборг. А среди новых персонажей будет таинственная женщина Завтра, умеющая контролировать смолу; Тармэн, выглядящий как режиссер «Безумного Макса» Джордж Миллер; и Доллмэн — говорящая кукла для чревовещания.

Но самый любопытный из новых персонажей — Нил, которого сыграл итальянский актер Лука Маринелли. Похоже, он станет своего рода аналогом Клиффа (Мадс Миккельсен) из первой части... Как две капли воды похожим на молодого Солида Снейка.