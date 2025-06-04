В iFixit переоценили ремонтопригодность Nintendo Switch на 4 из 10

Эксперты компании iFixit, специализирующейся на ремонте электроники, провели повторную оценку ремонтопригодности оригинальной игровой консоли Nintendo Switch.

В преддверии ожидаемого выхода Nintendo Switch 2, устройство получило значительно более низкий балл — всего 4 из 10 по собственной шкале iFixit. Это резкое снижение по сравнению с первоначальной оценкой в 8 баллов, присвоенной консоли в 2017 году. Как поясняют в iFixit, пересмотр связан с изменившимися стандартами ремонтопригодности к 2025 году. За прошедшие годы на рынке появилось множество конкурентов, предлагающих значительно более простые решения для разборки и обслуживания. Несмотря на снижение рейтинга, эксперты iFixit признают, что оригинальная Switch по-прежнему обладает рядом сильных сторон.

"Модульный дизайн джойстиков, сменное и расширяемое хранилище, а также в целом простая внутренняя компоновка остаются похвальными особенностями", — отмечается в заявлении iFixit.

Однако по сравнению с современными устройствами, которые предлагают стандартизированные слоты M.2, компоненты с разъемами и широкую доступность запчастей и ремонтной документации, "Switch демонстрирует свой возраст". Одной из ключевых проблем, влияющих на ремонтопригодность Switch, является затрудненная доступность инструментов и запасных частей. В отличие от Valve, которая активно сотрудничает с iFixit для продажи инструментов и комплектующих для Steam Deck, Nintendo не предоставляет аналогичной поддержки для своих пользователей.

Помимо этого, консоль по-прежнему сталкивается с известными проблемами, такими как дрифт стиков Joy-Con и износ аккумулятора, что также усложняет ее долгосрочное использование без специализированного вмешательства.