Большинство россиян высказались за создание отечественной игровой консоли

Опыт видеоигр имеют 77% россиян, а 57% из них высказались за создание отечественной игровой консоли. Таковы основные итоги опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

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При этом геймеры для видеоигр используют персональный компьютер (82%), на втором месте - мобильный телефон (63%), консольный гейминг, как и игры на планшете, набрал лишь 27%.

Знают или что-то слышали о разработке российской игровой консоли 27%, а 57% относятся к этой идее исключительно с одобрением.

"Мы хотим свою приставку, - прокомментировал итоги опроса директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг Даниил Ермолаев. - В первую очередь потому, что она позволит не зависеть от политики зарубежных производителей как в части количества доступных устройств, так и в плане удобства покупки игр через зарубежные сервисы. Но в обществе доминируют стереотипы о том, что проекты такого рода для России неподъемны. А главный вызов - показать, что мы можем не только придумывать, но и делать".

Как считает Ермолаев, во-первых, необходимо выстроить свое информационное сопровождение производства консоли, сделать процесс прозрачным и открытым. Во-вторых, не рассчитывать на полную окупаемость в течение первых 5-6 лет.