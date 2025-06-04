Персонажи "Ведьмака" появились в игре Dead by Daylight
В игре Dead by Daylight стартовала очередная коллаборация.
В ассиметричный экшен добавлены персонажи из франшизы "Ведьмак".
По этому поводу разработчики выпустили соответствующий синематик-трейлер.
Ролик вызвал неоднозначную реакцию в геймерском сообществе.
В комментариях под видео пользователи отмечают, что убегающие от опасности Геральт и Цири выглядят странно.
Кроссоверы проходят в Dead by Daylight регулярно, ранее в проекте уже появлялись гостевые участники из "Чужих", Tomb Raider, Castlevania и т.д.