Персонажи "Ведьмака" появились в игре Dead by Daylight

В игре Dead by Daylight стартовала очередная коллаборация.

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В ассиметричный экшен добавлены персонажи из франшизы "Ведьмак".

По этому поводу разработчики выпустили соответствующий синематик-трейлер.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию в геймерском сообществе.

В комментариях под видео пользователи отмечают, что убегающие от опасности Геральт и Цири выглядят странно.

Кроссоверы проходят в Dead by Daylight регулярно, ранее в проекте уже появлялись гостевые участники из "Чужих", Tomb Raider, Castlevania и т.д.