Wylsacom прокомментировал презентацию российской игровой консоли Fplus

Блогер Wylsacom (настоящее имя Валентин Петухов) со скепсисом отнесся к перспективам отечественной игровой приставки, прототип которой на конференции ЦИПР-2025 представила компания Fplus. Свое мнение интернет-звезда выразила в интервью изданию URA.RU.

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По мнению Wylsacom, внешний вид консоли выглядит современно, что соответствует общим тенденциям в дизайне портативных устройств. Он предположил, что дизайн, вероятно, основан на референсных образцах и OEM-продукции, широко доступной в Китае, что блогер считает не недостатком, а скорее прагматичным подходом.

Петухов подчеркнул, что создание полностью оригинальной консоли с нуля в современных реалиях является практически невыполнимой задачей не только для России, но и для большинства других стран. Он объяснил, что разработка такого устройства, как и многих других видов электроники, неизбежно предполагает «дружественное китайско-российское» сотрудничество. Эксперт отметил, что это не уникальная проблема России, а следствие глобализации, затрагивающее даже такие страны, как США.

Wylsacom также заявил, что не считает целесообразным оценивать физическую демонстрацию консоли на текущем этапе, поскольку дизайн может измениться, а фундаментальные вопросы лежат в иной плоскости.

Основным фактором успеха любой консоли, по мнению Wylsacom, является ее стоимость. Он указал, что современный рынок портативных игровых устройств предлагает достаточно доступные решения, с входным ценником за качественную портативную консоль на уровне 25-30 тыс. руб. Однако блогер выразил сомнение, что Fplus сможет уложиться в этот диапазон. Он полагает, что цена отечественной консоли будет значительно выше в силу сложности ее разработки.

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