Польский инженер создал работающий клон 8-битного компьютера Atari

Польский инженер Пётр «Osa» Остапович представил уникальный проект — Atarino, самый маленький клон 8-битного компьютера Atari. Устройство размером всего 2×1,5 см воссоздаёт архитектуру старых компьютеров Atari XL/XE с помощью современной микросхемы FPGA.

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Atarino полностью совместим с оригинальными играми и аксессуарами Atari, но при этом работает быстрее и поддерживает современное видео через HDMI и VGA. Внутри — процессор 6502C, графические чипы ANTIC и GTIA, звуковой чип POKEY и контроллеры памяти. Частота работы достигает 31 МГц — в десятки раз выше, чем у оригинала.

Разработка заняла более 10 лет. Остапович модернизировал архитектуру: добавил новые команды процессору, улучшил графику и упростил подключение к периферии, включая Wi-Fi и Ethernet. Устройство можно встроить в компактные клавиатуры, мини-компьютеры или использовать для новых разработок.