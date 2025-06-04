HKC представила 144-герцовый игровой монитор V2719 всего за $83

Компания HKC выпустила в Китае новый 27-дюймовый монитор V2719, ориентированный на пользователей, которым нужен доступный дисплей для работы и игр. Новинка уже доступна на JD.com по цене всего $83.

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HKC V2719 оснащён IPS-матрицей с разрешением 1920 × 1080 и частотой обновления 144 Гц, обеспечивая широкие углы обзора (178°) и стабильную цветопередачу. Поддерживается 8-битная глубина цвета и охват 99% sRGB, что делает монитор подходящим даже для базовой обработки фото и просмотра контента.

Яркость составляет 250 нит, время отклика — 5 мс (GtG). Для снижения нагрузки на глаза предусмотрены DC dimming и фильтрация синего света. В OSD-меню доступны режимы для кино, FPS/RTS-игр и чтения.

Монитор комплектуется наклоняемой подставкой, поддерживает VESA-крепление (100 × 100 мм) и подключается через HDMI или VGA. Благодаря минималистичному дизайну в чёрном корпусе V2719 отлично впишется в домашний офис или игровую зону.