Fortnite получил поддержку генерации кадров ARM ASR — «бесплатный» прирост fps на смартфонах
ARM и Epic Games объявили о внедрении технологии ASR (Accuracy Super Resolution) в мобильную версию Fortnite.
Хотя ASR не улучшает визуальное качество напрямую, она повышает производительность без заметных потерь в графике — особенно важно для смартфонов.
ASR теперь доступна как плагин Unreal Engine и может быть использована любым разработчиком. Это открывает дорогу улучшенной графике в мобильных играх без увеличения нагрузки на железо.
Почему Epic выбрала ASR:
- Увеличение графического потенциала на мобильных устройствах
- Повышенная чёткость в динамике и на дальних расстояниях
- Снижение потребления памяти
- Более плавная загрузка текстур с меньшим количеством артефактов
Плагин появится на Android и iOS.